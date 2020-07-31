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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز "رحمه الله" وهو يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وعمره 3 سنوات.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة ومقطع فيديو للكلمة، مشيرة إلى أنها كانت في عام 1357هـ الموافق 1938م.
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