شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة، اليوم الجمعة، والتي كانت مصحوبة برياح شديدة.

ونشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، المقطع الذي يظهر الأمطار وكأنها أمطار شتوية .