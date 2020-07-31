مشهد يوضح اهتمام المملكة براحة النساء في الحرم المكي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهرت صورة من موسم الحج هذا العام، اهتمام المملكة بأدق تفاصيل راحة النساء في الحرم المكي والتخفيف عليهم بالطواف قرب الكعبة المشرفة. أظهرت صورة من موسم الحج هذا العام، اهتمام المملكة بأدق تفاصيل راحة النساء في الحرم المكي والتخفيف عليهم بالطواف قرب الكعبة المشرفة. وأوضحت الصورة، طواف النساء حول الكعبة المشرفة ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي. وأعلنت وزارة الحج والعمرة، عن نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة .

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