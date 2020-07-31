«الصحة»: لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم أنه لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، لافتة إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

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