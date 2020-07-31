الجامعة الإلكترونية ترفع معدلات قبول البكالوريوس والماجستير بنسبة 20%

أعلنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% عن النسبة المحددة سابقًا لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

وقالت رئيسة الجامعة، إن هذا القرار جاء ابتهاجًا بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه بصحة وعافية يوم أمس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وأضافت أن الجامعة تستشعر كذلك دورها الرئيس تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في اقتصاد وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، وسيتم رفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقًا للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.

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