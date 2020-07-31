القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده

عبر برقيتين منفصلتين..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس باتريس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements اقرأ أيضا: القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

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