مسلخ وحوش شعبي و3 سيارات..
أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية شكلت فريقًا رقابيًّا بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها على مدار الأربع والعشرين ساعة، مشيرًا إلى رصد مسلخ عشوائي وإزالته فورًا، إضافةً إلى ضبط 3 سيارات محملة بعدد 50 رأسًا من الأغنام ومصادرتها.
وأشار الشنبري إلى ضبط حوش شعبي في حي الغسالة يتم بداخله ذبح المواشي من قبل عمالة مخالفة ومصادرة 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لإدارة وحدات الذبح لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد الشنبري، على أنَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكدًا أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 90 رأسًا من الأغنام بسبب العمالة المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.