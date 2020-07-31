الأرصاد عن طقس السبت: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها في ما يخص الأحوال الجوية ليوم غداً السبت، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة)، والتي تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع أن تكون السحب الرعدية المصوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة الخليج خفيف إلى متوسط الموج.

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درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية كالتالي

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