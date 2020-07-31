وزارة الحج والعمرة تطبق الهوية الرقمية للحجيج عبر «البطاقة الذكية»

تطبق وزارة الحج والعمرة للسنة الثانية خدمة «البطاقة الذكية» لتقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

وأوضح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، أن هذه الخطوة تعد من ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي من خلال إنشاء منصات افتراضية لتيسير الإجراءات وتقليصها، ومواكبة التطورات التقنية، وتحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي خدمة ضيوف الرحمن، وهي تأكيد على الالتزام في تطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة لضيوف الرحمن.

وعدّ الدكتور المداح «البطاقة الذكية» امتدادًا لمشروع منصة «الحج الذكية» الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، وهي عبارة عن هوية رقمية للحاج، مبينًا أنه مع متطلبات موسم حج 1441هـ تم تطوير عدد من الخدمات المرتبطة بالبطاقة التي تحتوي على معلومات الحجيج الشخصية والطبية والسكنية، ومن ذلك فوج الحاج، ورقم حافلته ومقعده، والدور السكني، ورقما غرفته وسريره، كما تتيح للقائمين على خدمته معرفة برنامجه الخاص في الحج ونقاط التجمع وأوقات المغادرة.

وتُسهم «البطاقة الذكية» في إرشاد الحجاج إلى مساكنهم في المشاعر المقدسة، والتحكم في الدخول إليها، وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي، ومن خصائصها الحيوية تصميمها وفق 5 ألوان أساسية ترتبط بخدمات البرامج والتفويج والنقل، كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القريب NFC لقراءة بيانات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتحتوي على «باركود» تتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة كافة معلومات الحاج.

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يُشار إلى أن وزارة الحج والعمرة قدمت خدمة «البطاقة الذكية» في حج موسم العام الماضي (1441هـ) على نطاق محدود، فيما وسعت الخدمة هذا العام لتشمل جميع الحجاج والمشاركين في خدمتهم.

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