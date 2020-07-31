فرنسا: نقدر جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

أكدت ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا
أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن تقديرها لجهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جو إيف لودريان عقب لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث أكد كذلك على ضرورة إيجاد حلول واقعية بعد انتهاء حظر الأمم المتحدة على نقل أسلحة لإيران.
كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.
وكان لقاء آخر جمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في باريس بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الخميس.
وغرد فيصل بن فرحان على حسابه بتويتر وقتها بأنه بحث مع لودريان العلاقات الثنائية وما تقوم به المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة، وأنهما ناقشا الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار.
وبحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا، وما توصلت إليه اتفاقية الرياض ووقف إطلاق النار في اليمن.
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