بأكثر من 20 مليون ريال.. إبرام 7 عقود لصيانة شبكات تصريف السيول والأمطار

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، إبرام 7 عقود لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة ومشعر منى.

وشملت العقود صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالبلديات الفرعية بمكة المكرمة ومشعر منى بقيمة إجمالية بلغت (20.825.756) ريال ولمدة ثلاث سنوات.

وتحظى مشاريع تصريف السيول في مكة المكرمة بعناية بالغة، نظرًا لما لها من أهمية في المحافظة على أرواح وممتلكات السكان، والتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة، وقد أنجزت الأمانة مؤخرًا العديد من المشاريع في هذا المجال والتي أسهمت بفضل الله في تطوير الشبكات القائمة والحد من أضرار السيول ودرء مخاطرها.

يُشار إلى أن مكة المكرمة تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف الممتدة لعشرات الكيلومترات تحت الأرض، وهي تحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة، بالإضافة إلى عديد من المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، والتي سيكون لها مردود كبير بإذن الله عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.