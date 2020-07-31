بالفيديو.. الانسيابية والتنظيم المُحكم والرعاية الصحية.. ضيوف الرحمن يشيدون بتنظيم الحج هذا العام الاستثنائي

واصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط إجراءات صحية ووقائية عالية الدقة لضمان سلامتهم ومواصلة رحلتهم الإيمانية على أكمل وجه، مصحوبة بعبارات الفرح وشعور الأمان، وطمأنينة المكان.

من جانبه، أبدى سامي بن سالم من جمهورية تونس إعجابه بأن أتم الله عليه مواصلة تأدية مناسك الحج بكل يسر، مؤكداً أنه شعور يصعب وصفه وصورة تغني عن كل تعليق، تلك الانسيابية المُتبعة، والتنظيم المُحكم، والرعاية الصحية المتواصلة التي لم تغفل عن الحجاج ولو للحظة بسيطة.

وأضاف بن سالم أنه منذ أن تلقى الرسالة الإلكترونية من وزارة الحج بدأت إجراءات وزارة الصحة بالفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتطبيق العزل مع توفير السكن والوجبات الغذائية الصحية، بمتابعة من الطواقم الطبية التي تقوم بإجراء الفحوصات من حين لآخر، مشيداً بما لمسه من رعاية واهتمام وجودة في الأداء تعجز عنه كبريات الدول.

بدوره، قام بشير الله منتج الدين من جمهورية بنجلاديش، بسرد المشهد العظيم الذي رآه والتنسيق العالي لجميع الجهات أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أنها نعمة من نعم الله أن يحظى حجاج بيت الله الحرام بكل هذه الرعاية والاهتمام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد .

من جهته، عبر علي إبراهيم العجب من جمهورية مصر العربية، عن فرحه الذي لا يوصف منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها رسالة الموافقة على أداء الحج واختياره ضمن قائمة حج 1441هـ، مؤكداً أنه إحساس لا يوصف وأمنية تحققت بعد طول انتظار لأداء الركن الخامس من الإسلام، واصفاً الرعاية الطبية المتواصلة والتنظيم المُحكم في هذا الظرف الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا الخبرة الواسعة للمملكة في التعاطي مع الأزمات.

Advertisements

في حين، قالت سمية العرباوي من جمهورية تونس، إن الكلمات لا يمكن أن تعبر عن حجم السعادة التي تغمرها وهي تؤدي الركن الخامس للحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات، مشيرة إلى أن هذا التنظيم المتناغم انعكس على راحة حجاج بيت الله الحرام، سائلة الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يوليانه من دعم متواصل لضيوف الرحمن والأمة الإسلامية.

اقرأ أيضا:

بـ«حصوات معقمة».. نجاح خطة تفويج الحجاج إلى منى والحرم المكي

وزارة الحج والعمرة تطبق الهوية الرقمية للحجيج عبر «البطاقة الذكية»

تعرف على فرص هطول الأمطار الرعدية على مكة والمشاعر المقدسة اليوم