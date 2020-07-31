عمدت للذبح العشوائي.. ضبط 10 مسالخ مخالفة أول أيام عيد الأضحى

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة البلديات «لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية» اليوم -أول أيام عيد الأضحى المبارك- 10 مسالخ عشوائية مخالفة على امتداد مواقع برية وأخرى زراعية، تقوم عليها عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن اللوائح البلدية شددت على منع الذبح العشوائي وتطبيق أقصى الجزاءات بحق المخالفين ومصادرة وإتلاف المضبوطات، حيث جاءت جولة اللجنة الرقابية بمشاركة قوات المهمات من شرطة الأحساء.

من جهة أخرى استقبل مسلخ محافظة القطيف في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من (2500) أضحية، وذلك وفق الخطة التي وضعتها البلدية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، مع الحد من الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

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وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن الاستعداد المبكر والتنسيق الجيد مع بقية الجهات أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ، مشيرًا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل للمسلخ اشتملت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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