إزالة مسلخ لذبح الجمال ومصادرة 43 رأسًا من الأغنام

كشف رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، عن أنَّ البلدية شكلت فريقًا رقابيًّا بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها على مدار الأربعة والعشرين ساعة، مشيرًا إلى رصد مسلخ عشوائي في مخطط الصفوة يتم ذبح الجمال فيه وتمت إزالته فورًا، إضافةً إلى ضبط عدد من السيارات محملة بعدد 43 رأسًا من الأغنام ومصادرتها واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد وقاد على أنَّ مراقبي البلدية يكثفون حملاتهم الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة مواقع أسواق المواشي، مؤكدًا بأن البلدية لن تتوانىٰ عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.