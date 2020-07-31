بـ«حصوات معقمة».. نجاح خطة تفويج الحجاج إلى منى والحرم المكي

لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة..
أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأفادت أن حجاج بيت الله رموا جمرة العقبة صباح اليوم، الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441هـ وأدّوا طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل مٌقنن بإجراءات صحية وأمنية دقيقة.
وتوزعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد، وتمكنوا من الرمي والعودة بشكل آمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى وأداء نسك الحلق أو التقصير، متحللين بذلك التحلل الأصغر.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.
واستخدم حجاج بيت الله الحرام، أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى، «حصوات معقمة» جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامتهم.
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