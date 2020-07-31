تعرف على فرص هطول الأمطار الرعدية على مكة والمشاعر المقدسة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة مساء اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وألمحت الهيئة، إلى استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 و75%، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلًا.

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