حصوات معقمة وكمامات لرمي الجمرات

واعتمد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، «بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي»، وتم تعقيم المنطقة قبل وبعد طواف كل فوج من الحجاج.
تم تزويد الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات
1ـ إحرام طبي ومعقّم
2ـ حصى الجمرات
3ـ كمّامات
ممنوعات على الحجاج
1ـ المصافحة
2ـ لمس الكعبة
2050 مخالفا تم ضبطهم
ضبطت قوات أمن الحج (2050) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان أمر ملكي قضى بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.
بروتوكولات تراعي أعلى المعايير
وجدت البروتوكولات الصحية التي طبقت على الحجاج والتي جاءت وفق أعلى المعايير الصحية إشادات كبيرة، وأسهمت بفضل الله بتحقيق حج أمن وصحي، راعى التباعد الاجتماعي في شتى المواقع.
ـ البروتوكولات المطبقة جعلت الحج آمنا
ـ طبقت مبدأ التباعد
ـ خصصت طواقم طبية ترافق الحجاج
ـ وفرت رعاية مكثفة للحجيج
لا كورونا ولا وفيات
أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441، وأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، موضحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.
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