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وزير السياحة يعزي في وفاة المرشد السياحي آل سعيد

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قدم وزير السياحة أحمد الخطيب التعزية لسلمان سعيد جمعان في اتصال هاتفي نقل خلاله تعازيه في وفاة والده سعيد جمعان آل سعيد، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم.

ويعد آل سعيد أكبر مرشد سياحي في المملكة، وكان يتقن أربع لغات، كما تميز بحضور البديهة والمعلومة السريعة عن أبرز مواقع نجران الأثرية والتراثية والسياحية مثل الأخدود أو آثار بئر حمى، وكذلك للمواقع الحضارية المعروفة على مستوى المنطقة مثل سد نجران.

وعمل الراحل في بداياته في شركة أرامكو، كما عمل في الصليب الأحمر الدولي في ألمانيا مما أكسبه خبرة لغوية ومعرفية بسلوكيات الأجانب وخاصة السياح منهم، حيث يعرف ماذا يرغبون في التعرف عليه.


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