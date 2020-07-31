أمطار الدرب تسقط أعمدة التيار الكهربائي

تساقطت أعمدة التيار الكهربائي الواقعة بين مركز الشقيق ومدينة الدرب مساء اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، إثر هطول الأمطار الغزيرة في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في الشقيق وبعض الأحياء السكنية في مدينة الدرب.

وتابعت «دوت الخليج» تحذير دوريات المرور سالكي الطريق الدولي لضبط الحركة المرورية فيه، فيما عملت فرق الكهرباء على استعادة التيار الكهربائي.

من جانب آخر، توافد عدد من الشباب السعوديين والمقيمين على بحر الشقيق للاستمتاع بالأجواء المطرية مساء اليوم والترويح عن أنفسهم، مستعيضين عن انتظار التيار الكهربائي في المنازل بالخروج إلى الشاطئ متمتعين بالبحر وأجوائه وبالطقس اللطيف الذي ساد أمس.