أمطار الدرب تسقط أعمدة التيار الكهربائي

وتابعت «دوت الخليج» تحذير دوريات المرور سالكي الطريق الدولي لضبط الحركة المرورية فيه، فيما عملت فرق الكهرباء على استعادة التيار الكهربائي.
من جانب آخر، توافد عدد من الشباب السعوديين والمقيمين على بحر الشقيق للاستمتاع بالأجواء المطرية مساء اليوم والترويح عن أنفسهم، مستعيضين عن انتظار التيار الكهربائي في المنازل بالخروج إلى الشاطئ متمتعين بالبحر وأجوائه وبالطقس اللطيف الذي ساد أمس.
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