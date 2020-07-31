الأمطار تلطف أجواء عيد جازان

رسمت الأمطار التي هطلت على منطقة جازان، البهجة والسرور وزادت من جمال العيد، ولطفت الأجواء بعدما كانت تشهد المنطقة درجات حرارة متفاوتة خلال الأيام الماضية.

وشهدت محافظة الدرب أمطارا متوسطة، ومعها فضل عدد من أبناء محافظة الدرب ذبح أضحياتهم في الهواء الطلق خصوصاً مع الأمطار والأجواء البديعة التي تغلف سماء المحافظة في هذه الأيام.

كما وجدوا المتعة باجتماع وتعاون الأسرة على الذبح في المزارع والاستراحات والمنازل أيضا التي خصص في بعضها مسالخ صغيرة.

وتحولت الفترة الحيوية التي ينشط فيها عادة التزاور والمعايدات والاجتماعات والممتدة من صلاة العيد حتى صلاة الظهر إلى فترة هدوء خيمت على الشوارع والأحياء، مع انشغال كثيرين منهم بتجهيز أضحياتهم، وإعداد الوجبات التلقليدية في مثل هذه المناسبة.