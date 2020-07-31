3 أفراح عاشتها المملكة بالعيد

شهدت المملكة 3 أفراح أبهجت المواطنين والمقيمين، وزادت فرحة عيد الأضحى الذي جاء هذا العام في ظروف خاصة واستثنائية.

وتمثلت أبرز الأفراح التي عاشتها المملكة في مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمستشفى سالما معافى، وهو ما أشاع الفرحة في أوساط الجميع، وكذلك في نجاح موسم الحج الاستثنائي، الذي عكس الصورة المشرفة للمملكة في إدارتها للأزمات بكل نجاح، على الرغم من الظروف الصعبة التي تقام الشعيرة في ظلالها، وكذلك فرحة عيد الأضحى المبارك، الذي تحول إلى لوحة تشكيلية من خلال مواقع ذبح الأضاحي، والتي شهدت التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية، ومتابعة من الجهات المختصة.

أجواء ممطرة

في جازان، شهد العيد أجواء ماطرة، تحول معها الذبح في الهواء الطلق إلى مناسبة فرح غمرت القلوب، حيث تبادل الجميع التهاني ووزعوا الهدايا على الأطفال.

وتسابق الأهالي لقضاء أوقات العيد في المتنزهات، والحدائق، وفضل آخرون قضاء أول يوم في العيد بإعداد وجبة المحشوش، التي تشتهر بها المنطقة.

تهنئة

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رفع أمير منطقة جازان ونائبه، باسمهما ونيابة عن أهالي منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر مغادرته المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

ودعا أمير جازان ونائبه، أن يديم الله على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما رفعا التهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

سائلين الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.