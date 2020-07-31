السعودية اليوم / سجون منطقة الرياض تعايد نزلاء السجون بالمنطقة



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

عايدت سجون منطقة الرياض نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء ، وتبادل التهاني والتبريكات.

كما سُمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة كافة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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22:47ت م

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