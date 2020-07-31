السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حالياً ويوجه برفع حالة الاستعداد



الباحة 10 ذو الحجة 1441هـ الموافق 31 يوليو 2020م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها اليوم.

وأكد سموه على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بمسح كامل لجميع الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي؛ للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ، مقدرًا ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي في معالجة ما قد تخلفه الأمطار أثناء هطولها.

ودعا سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود ، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وعدم التهاون أو التهور، حفاظًا على سلامتهم أثناء الحالة المطرية التى تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية، متمنيًا السلامة للجميع، داعيا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

// انتهى //

22:39ت م

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