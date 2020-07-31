السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

// انتهى //

22:29ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //22:29ت م0232

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