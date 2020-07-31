حج / الأرصاد تصدر تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة



منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية ممطرة ، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجراً.

// انتهى //

22:26ت م

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