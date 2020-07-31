السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 10 ذو الحجه 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطّى مدينة الباحة ومنتزهاتها وعددًا من المواقع بقطاع السراة وشملت الأمطار أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من المحافظات والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول ، فيما حذّر الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بأهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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22:18ت م

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