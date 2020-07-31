السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها : ذبح 3820 أضحية في أول أيام عيد الأضحى



سكاكا 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

بلغ عدد الذبائح التي جُهّزت بالمسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى أكثر من 3820 رأسا من الأغنام والماشية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الأمانة تتابع من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، كما تحرص على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وكانت أمانة الجوف كثفت جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

22:03ت م

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سكاكا 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسبلغ عدد الذبائح التي جُهّزت بالمسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى أكثر من 3820 رأسا من الأغنام والماشية.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الأمانة تتابع من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، كما تحرص على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وكانت أمانة الجوف كثفت جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بتوجيه من أمين الجوف، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها الاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف.// انتهى //22:03ت م0227

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