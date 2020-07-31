السعودية اليوم / مسالخ مدينة الباحة تستقبل أكثر من 1200 رأس من الأضاحي



الباحة 10 ذو الحجة 1441هـ الموافق 31 يوليو 2020م واس

استقبل مسلخ الباحة والمسلخ الشمالي بمدينة الباحة أول أيام عيد الأضحى أكثر من 1200 رأس من الأضاحي من الأغنام والبقر ، وذلك استشعاراً من الأهالي بهذه الشعيرة العظيمة بالتقرّب لله عز وجل واقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وشهد مسلخ مدينة الباحة ذبح ٧٨٢ رأسا من الأغنام و ١٧ من البقر أضاحي ، فيما شهد المسلخ الشمالي ذبح ٤٣١ رأسا من الأغنام و ٩ من البقر ، كما شهدت مختلف المسالخ في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة إقبالاً من المواطنين لذبح ضحاياهم وسط إجراءات نظامة من قبل الأمانة والبلديات .

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين ، وذلك من خلال الرقابة الصحية على مسالخ ونقاط ذبح الأضاحي وأماكن بيع المواشي ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ودعم هذه المرافق بفرق النظافة والمراقبين ، وزيادة الآليات والحاويات في أماكن الذبح ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي، مؤكداً بأنه ستُكثّف الجولات الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على هذه المرافق للتأكد من جاهزيتها ورفع طاقاتها التشغيلية واعتماد التدابير الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.

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22:03ت م

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