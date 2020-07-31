السعودية اليوم/ "2500" أضحية يستقبلها مسلخ القطيف في أول أيام العيد



القطيف 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واس

بلغ عدد الأضاحي التي استقبلها مسلخ محافظة القطيف في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من (2500) أضحية، وفق الخطة التي وضعتها البلدية المحافظة لتسهيل الإجراءات على المضحّين، وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، إجراء الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، وتفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، وذلك ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار الحسيني، إلى أن البلدية هيأت المسلخ «نقطة الذبح الواقعة بغرب بلدة الأوجام» لاستقبال الأعداد المتوقعة من الأضاحي، وتجهيزه بـ (٣٨) جزاراً و (٣٤) عاملاً، و (١٠) من الفنيين، و (٤) من الأطباء البيطريين المشرفين على المسلخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها.

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