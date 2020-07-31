شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على المشاعر حتى الواحدة فجراً والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية ممطرة ، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجراً.
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