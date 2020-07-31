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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السنغافوري والقبرصي القضايا الإقليمية

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، مع وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم مع وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديسن.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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