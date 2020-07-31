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محافظ منشآت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، باسمه ونيابة عن منسوبي منشآت، خالص التهنئات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل محافظ منشآت المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبرورًا، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على ربوع هذا الوطن أعوامًا مديدة.
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