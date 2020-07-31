محلل اقتصادي لـ”المواطن”: انتعاش سوق مبيعات ألعاب الأطفال 70% مع العيد

2020-07-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أرجع المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، انتعاش سوق مبيعات ألعاب الأطفال إلى تزامن هذه الفترة بحلول عيد الأضحى، مبينًا أن سوق العاب الأطفال خلال هذه الفترة سيشهد ارتفاعًا في نشاط المبيعات بنسبة ٧٠%، وهو أمر طبيعي مع التعافي التدريجي لحركة الأسواق وتخفيف الحظر وتزامن حلول عيد الأضحى.

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وقال الأحمري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن أسعار العاب الأطفال خلال موسم عيد الأضحى ستكون معتدلة بهدف إنعاش السوق بعدما شهد فترة ركود كبيرة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي فيروس كورونا، ومع عودة حركة نشاط الأسواق فإن ارتفاع حركة المبيعات ستكون ملموسة، ولاسيما أن العرض يواكب الطلب في هذه الفترة.

ارتفاع مبيعات الأونلاين:

وأوضح المحلل الاقتصادي الأحمري، أن مبيعات الألعاب عبر الأونلاين سترتفع خلال عيد الأضحى لشراء ألعاب الأطفال والهدايا لأنها أصبحت مع جائحة كورونا أسرع وسيلة وآمن طريقة؛ إذ إن هذه الوسيلة اختصرت الكثير من الوقت والجهد عند أفراد المجتمعات وحققت الكثير من الأرباح والنجاحات، ولم تقتصر خدماتها على المراكز المعروفة بل شملت حتى المراكز الصغيرة، إذ أصبح لها أيضًا تطبيقات خاصة بها في المتاجر الإلكترونية.

تنمية القدرات والذكاء:

وشدد الأحمري على ضرورة أن تواكب الألعاب أعمار الأطفال، والأفضل اختيار الألعاب التي تنمي قدراتهم ومستوى ذكائهم، مع ضرورة تجنب الألعاب السطحية البلاستيكية التي لا فائدة منها.

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