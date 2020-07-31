وفاة أبو سند أكبر مرشد ودليل سياحي في السعودية بسبب كورونا

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي صباح اليوم الجمعة أولى أيام عيد الأضحى المبارك، أبو سند أكبر مرشد ودليل سياحي في المملكة عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد معاناته من المرض وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

العم سعيد بن جمعان، الشهير بكنيته “أبو سند” فهو “أُمي” لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجيد التحدث بـ4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.

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وكانت “العربية” قد زارته مؤخرًا في منزله للاطمئنان على صحته بعد إصابته بالتهاب في الرئة، وتحدث بروح مرحة آنذاك عن ذكرياته مع السياح، واشتياقه للعودة للعمل والتنقل بين الأماكن الأثرية.

وكان الراحل يمثل علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

وتضم “أبو سند” شجرة عائلته 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، لم يرث أي أحد منهم هذه المهنة منه.

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