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ولي العهد يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ومغادرته المستشفى.
وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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