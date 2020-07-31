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ولي العهد يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان 

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2020-07-31

ولي العهد يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان 

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.



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