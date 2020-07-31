قفزة في أسعار شاليهات حفر الباطن والسياحة: لا علاقة لنا بها

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شكا عدد من أهالي محافظة حفر الباطن من ارتفاع أسعار الشاليهات، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تراوحت ما بين 1200 و2500 ريال لليوم الواحد.

وذكر عدد من المواطنين أن هناك مغالاة كبيرة في الأسعار رغم العدد الكبير من الشاليهات في المحافظة، حيث تشهد استغلال واضح من أصحابها نظرًا لزيادة الطلب عليها.

وقال تركي الشمري: إن أسعار الشاليهات مبالغ فيها، حيث استأجر وعائلته شاليه بقيمة 2500 ريال في أول أيام عيد الأضحى.

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أسعار مبالغ فيها:

أما فهد العنزي، فأكد أنه وجد الأسعار مبالغ فيها في استغلال واضح من قبل ملاكها حيث كانت بعض الشاليهات في وقت سابق استراحات ولكن تم تغير الاسم ولم يتغير ما بداخلها.

من جهته، تساءل إبراهيم العازمي، هل الشاليهات في حفر الباطن هي مرخصة من الجهات المعنية كالبلديات ووزارة السياحة والدفاع المدني لوجود مسابح بداخلها؟

وتواصلت “متابعات الخليج 365” مع عدد من ملاك الشاليهات للاستفسار عن أسعار الإيجار اليومي، واتضح أن سعر الشاليه المكون من غرفتين وصالة وصل إلى 1200 ريال في اليوم الواحد وتراوحت أسعار الشاليهات المتوفر بداخلها مسبح من 1800 ريال إلى 2500 ريال، وأن أيام العيد الثلاثة الأولى محجوزة بشكل كامل في جميع الشاليهات بالمحافظة.

في المقابل، أجاب مدير مكتب السياحة والآثار في محافظة حفر الباطن فايد الشعبان على استفسار ‏”متابعات الخليج 365” بشأن هل الشاليهات تُرخصّ من قبل مكتب السياحة وهل للمكتب دور إشرافي عليها؟ وقال: إن الجهة المسؤولة عن الشاليهات في حفر الباطن هو قسم التراخيص بمدينة الدمام ويتم رفع طلبات التراخيص عن طريق الموقع الإلكتروني ويتم الموافقة عليه حسب المساحة والتصنيف.

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