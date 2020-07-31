شكرا لقرائتكم خبر الملك سلمان يتلقى تهاني قادة دول بعيد الأضحى وشفائه ومغادرته المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، الذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا

وأكد السيسي خلال الاتصال أن نجاح تنظيم الحج يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، وتمكين حجاج هذا العام من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معربا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وبادل خادم الحرمين الشريفين ولي عهد أبوظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معربا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

Advertisements

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وبادل خادم الحرمين الشريفين سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معربا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس الإندونيسي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.