شكرا لقرائتكم خبر المشاعر المقدسة.. ربيع في عز الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بخاخات الرذاذ
خفض 5 إلى 7 درجة
- عرفات
4000 عمود تبريد تضم 20,000 بخاخ رذاذ
2500 عمود تبريد تضم 12500 بخاخ رذاذ
- الجمرات
750 عمود تبريد يضم 3750 بخاخا
طلاء الاسفلت الخافض للحرارة
خفض 15 إلى 20 درجة
- منطقة الشعيبين
- ساحات منشأة الجمرات
- طرق المشاة في المشاعر المقدسة
تظليل ممرات المشاة
الحماية من أشعة الشمس
- تظليل الدور الخامس من جسر الجمرات
- تظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة
- تظليل منحدر الصعود والنزول لمحطتي قطار المشاعر المقدسة
- تظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات
- تظليل منحدر المشاة النازل من الدور الثاني لمنشأة الجمرات إلى العزيزة
الاستفادة من مشروع المخيمات الخضراء صديقة البيئة
في مشعر منى، وتشجير مشعر عرفات، ومساهمته في تظليل ضيوف الرحمن من أشعة الشمس وفوائد عدة منها:
- خفض درجة الحرارة
- تلطيف المناخ
- تنقية الهواء
- الحماية من الغبار
كانت هذه تفاصيل خبر المشاعر المقدسة..
ربيع في عز الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.