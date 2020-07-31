المشاعر المقدسة.. ربيع في عز الصيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتجاوز درجات الحرارة صيفا في مكة المكرمة 40 درجة مئوية، وحرصا من المملكة على راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، نذفت مشروعات عدة تساهم في خفض درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، شملت التشجير والتظليل وبخاخات الرذاذ، إضافة إلى طلاء طرقات المشاعر المقدسة باسفلت خافض لدرجة الحرارة، مع حساسات تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثواني بخاخات الرذاذ خفض 5 إلى 7 درجة عرفات 4000 عمود تبريد تضم 20,000 بخاخ رذاذ 2500 عمود تبريد تضم 12500 بخاخ رذاذ الجمرات 750 عمود تبريد يضم 3750 بخاخا Advertisements طلاء الاسفلت الخافض للحرارة خفض 15 إلى 20 درجة منطقة الشعيبين

ساحات منشأة الجمرات

طرق المشاة في المشاعر المقدسة تظليل ممرات المشاة الحماية من أشعة الشمس تظليل الدور الخامس من جسر الجمرات

تظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة

تظليل منحدر الصعود والنزول لمحطتي قطار المشاعر المقدسة

تظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات

تظليل منحدر المشاة النازل من الدور الثاني لمنشأة الجمرات إلى العزيزة الاستفادة من مشروع المخيمات الخضراء صديقة البيئة في مشعر منى، وتشجير مشعر عرفات، ومساهمته في تظليل ضيوف الرحمن من أشعة الشمس وفوائد عدة منها: خفض درجة الحرارة

تلطيف المناخ

تنقية الهواء

الحماية من الغبار

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كانت هذه تفاصيل خبر المشاعر المقدسة..

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