أمن الحج يضبط 2050 مخالفة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 يوليو 2020 09:16 مساءً - ‏26 دقيقة مضت أخبار السعودية 81 زيارة

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أنه تم ضبط 2050 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي هذا إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات المختصة، قد أعلنت عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.