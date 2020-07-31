محمد بن مسعود - الدمام - "الجوازات" تشارك في حج العام الحالي بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لـ"الداخلية" زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة. يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة". المركز الوطني للعمليات الأمنية الجوازات وزارة الداخلية المركز الوطني للعمليات الأمنية الجوازات وزارة الداخلية اللواء "اليحيى" يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة ذياب الشمري الخليج 365 2020-07-31 زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة. يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة". Advertisements 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:27 PM "الجوازات" تشارك في حج العام الحالي بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لـ"الداخلية" "الجوازات" تشارك في حج العام الحالي بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لـ"الداخلية" زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة. يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة". ، اللواء "اليحيى" يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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