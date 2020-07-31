، متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة ،

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أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.
وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.فيروس كورونا الجديد
متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-31
أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.
وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:23 PM
ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.
وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.
، متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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