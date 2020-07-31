محمد بن مسعود - الدمام - شهدت تراجعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة إضافية. وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الإجمالية 30394 إصابة، و1210 حالات وفاة. وفي المقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20537 حالة. كما يوجَد 65 مصابًا في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد 563 مصابًا و10 حالات وفاة.. ضحايا "كورونا" في الجزائر اليوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-31 سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة إضافية. وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الإجمالية 30394 إصابة، و1210 حالات وفاة. وفي المقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20537 حالة. كما يوجَد 65 مصابًا في العناية المركزة. Advertisements 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:43 PM شهدت تراجعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت تراجعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة إضافية. وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الإجمالية 30394 إصابة، و1210 حالات وفاة. وفي المقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20537 حالة. كما يوجَد 65 مصابًا في العناية المركزة. ، 563 مصابًا و10 حالات وفاة.. ضحايا "كورونا" في الجزائر اليوم ،

المصدر : الخليج 365

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