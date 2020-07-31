- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.المشاعر المقدسة الشركة السعودية للكهرباء
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:23 PM
قالت: موظفونا بالمشاعر المقدسة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.
، "السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.