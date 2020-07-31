، "القرني" رافعًا التبريكات للقيادة بعيد الأضحى : هنيئًا للشعب السعودي بفرحتين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع عبدالله بن مجدوع القرني المستشار بالديوان الملكي التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى.
وقال "القرني": إنه ليوم أغر كحل فيه أبناء المملكة العربية السعودية أعينهم برؤية والدهم وقائدهم سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يغادر المستشفى موفور الصحة والعافية، لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك فيصبح عيدهم عيدين ، مقرنين تبادل التهاني بعيد الأضحى ومغادرة والدهم ومليكهم المفدى للمستشفى .
وتابع: هذه الفرحة التي شملت الأمتين العربية والإسلامية فرحة لما يمثله مقامه الكريم (حفظه الله) من ثقل لهذه الأمة على كل الصعد، حيث تعلق عليه الآمال -بعد الله - وسط هذه الأمواج المتلاطمة التي تجتاح العالم على البعدين السياسي والاقتصادي، وما فتئ (حفظه الله) وهو يعيش هموم هذه الأمة وقضاياها ويشاركها أفراحها وأتراحها.
واختتم قائلاً "أدعو الله مخلصًا لمقامه السامي الكريم دوام الصحة واطراد العافية لمواصلة المسيرة، كما أهنئ سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - رعاه الله - والأسرة الكريمة والشعب السعودي الوفي بهاتين المناسبتين العظيمتين.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:23 PM
قال:"إنه يوم كحل فيه أبناء السعودية أعينهم برؤية قائدهم وهو يغادر المستشفى
رفع عبدالله بن مجدوع القرني المستشار بالديوان الملكي التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى.
وقال "القرني": إنه ليوم أغر كحل فيه أبناء المملكة العربية السعودية أعينهم برؤية والدهم وقائدهم سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يغادر المستشفى موفور الصحة والعافية، لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك فيصبح عيدهم عيدين ، مقرنين تبادل التهاني بعيد الأضحى ومغادرة والدهم ومليكهم المفدى للمستشفى .
وتابع: هذه الفرحة التي شملت الأمتين العربية والإسلامية فرحة لما يمثله مقامه الكريم (حفظه الله) من ثقل لهذه الأمة على كل الصعد، حيث تعلق عليه الآمال -بعد الله - وسط هذه الأمواج المتلاطمة التي تجتاح العالم على البعدين السياسي والاقتصادي، وما فتئ (حفظه الله) وهو يعيش هموم هذه الأمة وقضاياها ويشاركها أفراحها وأتراحها.
واختتم قائلاً "أدعو الله مخلصًا لمقامه السامي الكريم دوام الصحة واطراد العافية لمواصلة المسيرة، كما أهنئ سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - رعاه الله - والأسرة الكريمة والشعب السعودي الوفي بهاتين المناسبتين العظيمتين.
، "القرني" رافعًا التبريكات للقيادة بعيد الأضحى : هنيئًا للشعب السعودي بفرحتين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "القرني" رافعًا التبريكات للقيادة بعيد الأضحى : هنيئًا للشعب السعودي بفرحتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.