شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السنغافوري العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، مع وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.