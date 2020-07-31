شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السنغافوري العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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