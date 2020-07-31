شكرا لقرائتكم خبر عن 227 كاميرا متطورة لمراقبة الخدمات في المشاعر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة يتم من خلالها مراقبة الخدمات ورصد الملاحظات، ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة لاتألو جُهداً في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.
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