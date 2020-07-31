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شكرا لقرائتكم شركة الكهرباء: أحمال العيد 60 ميجا وات والوضع طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة الكهرباء: أحمال العيد 60 ميجا وات والوضع طبيعي
أكدت أن موظيوها يلتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قالت شركة الكهرباء: إن أحمال أول أيام العيد سجلت 60 ميجا وات والوضع الكهربائي طبيعي.
وأضافت شركة الكهرباء، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: موظفونا في المشاعر المقدسة يلتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأفادت بأن حجاج بيت الله رموا جمرة العقبة صباح اليوم الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441هـ وأدّوا طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل مٌقنن بإجراءات صحية وأمنية دقيقة.
وتوزعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد، وتمكنوا من الرمي والعودة بشكل آمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى وأداء نسك الحلق أو التقصير، متحللين بذلك التحلل الأصغر.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.
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