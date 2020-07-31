مع فرحة العيد لا تندفعوا للعناق وتجنبوا المصافحة

2020-07-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الصحة العامة الدكتور إبراهيم زين، أفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد الوقاية الصحية الخاصة بكورونا.

Advertisements

وأكد زين في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن أهم ما يتوجب على أفراد المجتمع خلال عيد الأضحى هو الالتزام بالاشتراطات الصحية، إذ إنه يجب تجنب تبادل العناق والسلام باليد والاكتفاء بوضع اليد على الصدر وتبادل التهاني بالقول مع ضرورة ارتداء الكمامة.

استمرار نشاط كورونا

ولفت إلى أن نشاط فيروس كورونا ما زال مستمرًّا في جميع دول العالم، وهذا ما يجعل كل فرد في المجتمع أن يستمر في تدابير الوقاية، فحلول العيد لا يعني كسر الأنظمة الصحية التي حددت لمواجهة كورونا منذ انتشار الفيروس، مضيفًا: افرحوا بالعيد بالطرق الصحية، وابتعدوا عن أماكن التجمعات وارتدوا الكمامة، كما يجب الاهتمام بكبار السن والجلوس معهم وتبادل تهاني العيد بالطرق الصحية أي بالقول.

اللعب في الحدائق:

كما شدد زين على ضرورة تنبيه وتوجيه الأطفال باتخاذ كل الوسائل الصحية وتجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان مع ضرورة ارتدائهم الكمامة الصحية، وتناول الأكل الصحي المعد في المنازل، ومحاولة عدم اللعب مع مجموعة كبيرة من الأطفال.

المزيد

جديد الأخبار