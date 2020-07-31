استشارية تغذية: في العيد لا تكتسبوا زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية

2020-07-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في عيد الأضحى قد لا يتمكن الفرد التحكم في تناول ما لذ وطاب من الأطعمة والمشويات واللحوموالحلويات وغيرها من مختلف الأطعمة؛ إذ إن مناسبات العيد تشكل فرصة اجتماعية لإعداد الوجبات والحلويات مما قد يكسب الفرد زيادة في الوزن والسعرات الحرارية.

انعكاسات السعرات الحرارية:

وحذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، من اكتساب السعرات الحرارية وتراكمها في الجسم، نتيجة تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات، خصوصًا أيام عيد الأضحى.

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ولفتت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إلى أن المشكلة تكمن في تخزين كميات كبيرة من السعرات الحرارية في الجسم دون وجود أي نشاط رياضي يحرق هذه السعرات والدهون.

تحقيق توازن الطاقة:

ولفتت إلى أن السعرات الحرارية هي مقياس لكمية الطاقة في الغذاء، ويمكن لمعرفة عدد السعرات الحرارية في الطعام أن يساعدنا على تحقيق التوازن بين الطاقة التي نضيفها إلى أجسامنا والطاقة التي نستخدمها، وهذا هو مفتاح الوزن الصحي، فعندما نأكل ونشرب فنحن نضيف الطاقة (السعرات الحرارية) إلى أجسامنا، إذ تستخدم أجسادنا تلك الطاقة، وكلما قمنا بالمزيد من النشاط البدني، كلما استخدمنا المزيد من الطاقة (السعرات الحرارية)، وللحفاظ على وزن مستقر فإنه يجب أن تكون الطاقة التي نضيفها إلى أجسامنا بنفس مقدار ما نستخدمه من الطاقة لوظائف الجسم الطبيعية والنشاط البدني، لذا فإنه ينصح بعدم الإفراط في تناول الأطعمة مع ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة.

احتياجنا للسعرات الحرارية:

وأضافت جواهر عبدالله أن الحاجة اليومية إلى السعرات الحرارية تختلف حسب عمر الشخص ووزنه ومستوى نشاطه، وتشير الدراسات إلى أن متوسط احتياج الرجل هو 2700 كيلو كالوري (سعرة حرارية كبيرة) يوميًّا، و2200 كيلو كالوري (سعرة حرارية كبيرة) يوميًّا للمرأة، مع التأكيد على أن جسم الإنسان يحتاج إلى السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة، فبدون الطاقة تموت خلايا الجسم، ويتوقف القلب والرئتان، ولن تستطيع الأعضاء تنفيذ العمليات الحيوية الأساسية اللازمة للحياة، فالاستهلاك المنخفض أو المرتفع للسعرات الحرارية يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

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