2020-07-31

رواشين جدة تحكي تاريخ العمارة قبل أكثر من 150 عامًا

متابعات الخليج 365 - واس

استحضرت رواشين بيوت جدة القديمة الماضي العريق للمدينة ومنها بيت نور ولي التاريخي في حارة اليمن بالمنطقة التاريخية الذي بني قبل 150 عامًا وفق الطراز المعماري التقليدي الجميل ، ولاتزال نوافذه الخشبية الخارجية محتفظة برونقها وألوانها ، مشتملاً على 15 غرفة ، منها المكتب التجاري للعائلة إضافة لعدة قاعات وغرف كبيرة .

وتتشابه مباني جدة قديماً في عدد طوابقها إذ يتراوح ارتفاعها بين 4 و5 طوابق، كما تتشابه في واجهاتها المصنوعة من خشب : الساج الهندي والجاوي الذي يوفر التهوية الطبيعية للمنازل ، ولأن استخدام الزجاج لم يكن شائعاً حينها، فقد استخدم الأهالي الرواشين والمشربيات المزخرفة لتغطية النوافذ، أما الأبواب فكانت تصنع من لوحين ثقيلين من خشب الساج وفيها فتحة صغيرة للرؤية.

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واشتمل البيت على فتحات خاصة خارجه يفرغ فيه السقاؤون الماء دون الدخول إلى البيت الذي مصمم بشكل هندسي لا يتوفر في كل البيوت آنذاك ، حيث كان في أسفله بئر وفي أعلى السطح مرزاب تمر من خلاله مياه الأمطار عند هطولها إلى صهريج أرضي.

ويطل بيت نور ولي على الشارع الفاصل بين حارة اليمن والمظلوم ، ويتكون من أربعة طوابق مبنية من الحجر المنقبي حسب نمط العمارة القديم في جدة.

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